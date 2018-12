Problemi al tendine di un adduttore per Wesley Clark

BRINDISI - E' prematura ogni previsione, ma il ritorno in campo di Wessley Clark non sarà certamente una cosa a breve termine. La società New Basket Brindisi questa sera ha diffuso senza commenti il bollettino medico del giocatore, all'esito dei primi esami strumentali eseguiti al rientro dal Veneto dopo la partita della Happy Casa al PalaTaliercio con la Reyer: "Si rende noto - dice il comunicato - che dai primi riscontri medici si è rilevato un interessamento del tendine del muscolo grande adduttore, da valutare nei prossimi giorni quando verranno svolti ulteriori e specifici controlli per determinare tempi e modi di riabilitazione e recupero. Seguiranno aggiornamenti".