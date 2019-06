Dinamo Brindisi: confermato anche Matteo De Gennaro

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi comunica che Matteo De Gennaro, guardia/ala di 192 per 85 kg, vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2019/2020. Nato il 14 febbraio 1997 a Brindisi, cresce cestisticamente nella New Basket Brindisi: dal minibasket al campionato Dng, dalla vittoria del campionato Under 15 Regionale alla partecipazione ai concentramenti interregionali di Livorno, dalla convocazione in Nazionale U18 all’inclusione nei roster della prima squadra dal 2013 al 2016.

Nella stagione 2015/2016, con la formula del doppio tesseramento, fa il suo esordio nel campionato di Serie C Silver con il Basket Francavilla: in 15 gare realizza quasi 10 punti di media con un high di 21. Nella stagione 2016/2017, complice il trasferimento per motivi universitari, gioca con la maglia della Pallacanestro Perugia in Serie C Silver; nell’annata successiva il passaggio alla Deruta Perugia in Serie D, mettendo a referto 18 punti di media.

Nella stagione 2018/2019 il ritorno a Brindisi, sposando il progetto Dinamo: nelle 15 gare disputate ha fornito un importante contributo, superando in diverse occasioni la doppia cifra a referto, pur uscendo dalla panchina.

Oltre ad essere dotato di notevoli capacità difensive, la predisposizione all’attacco lo rende un abile tiratore dalla linea dei 3 punti: Matteo sarà pronto a dare il suo contributo in qualsiasi momento sarà schierato in campo da coach Cristofaro, incarnando al meglio lo spirito di squadra, spinto anche dalla voglia di lottare per la maglia della sua città.