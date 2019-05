Dinamo Basket Brindisi: Fabrizio Campagnoli confermato direttore sportivo

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che Fabrizio Campagnoli ricoprirà il ruolo di direttore sportivo anche per la stagione 2019/2020.

La lunga carriera da cestista tra titoli giovanili e promozioni nelle “minors” e le numerose collaborazioni giornalistiche degli ultimi anni rendono Fabrizio un profondo conoscitore della pallacanestro. Dalla scorsa stagione la Dinamo si è rivolta alla sua competenza per la costruzione del roster che ha raggiunto i play-off promozione: la Società è certa che anche quest’anno saprà allestire la formazione migliore col budget a disposizione.

La fiducia riposta nel lavoro del ds Campagnoli, unitamente a quello del gm Dario Recchia, conferma la linea tracciata dalla Società per l’organizzazione del futuro: ripartire dal blocco dirigenziale come base per il raggiungimento di risultati ambiziosi.