Un colpo da “Gold” per la Dinamo Basket Brindisi: ecco Gabriele Pacifico

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi comunica con estrema soddisfazione l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’atleta Gabriele Pacifico, play/guardia di 186 cm per 81 kg. Nato a Mesagne il 9 gennaio 1997, è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della New Basket Brindisi con la quale disputata numerosi campionati giovanili di Eccellenza e Dng, entrando in pianta stabile nel gruppo degli “under” aggregati alla prima squadra, partecipante al campionato di Serie A, andando a referto in numerose gare e trovando anche la gioia dei 2 punti personali contro la Sidigas Avellino nella stagione 2014/2015.

In quegli anni, ancora giovanissimo, fa il suo esordio nei campionati “senior” pugliesi: dapprima in Serie D con la Junior Brindisi (squadra satellite della New Basket Brindisi) e poi già in C Silver nella stagione 2015/2016 (15,5 punti di media) con l’Invicta Brindisi.

Nella stagione successiva l’importante chiamata dall’Olimpia Matera, formazione iscritta alla Serie B nazionale: un’imperdibile occasione di crescita e maturazione, tecnica e fisica, che Gabriele ha saputo sfruttare al meglio.

Nell’annata 2017/2018 il ritorno in Puglia a Ceglie, in C Silver: i messapici, anche grazie ai 7,5 punti di media di Pacifico, chiuderanno la stagione regolare al terzo posto e verranno eliminati dalla corsa playoff solo in semifinale da Castellaneta, poi promossa in Gold.

Ed è proprio nella C Gold pugliese che il playmaker brindisino trova la sua nuova casa nella stagione successiva: le sue prestazioni e gli 8,3 punti di media contribuiscono alla salvezza del Basket Francavilla. Nella stagione 2019/2020 il trasferimento a Mola di Bari, sempre in C Gold, alzando ulteriormente la sua media realizzativa, scrivendo a referto 9,3 punti per partita, andando in doppia cifra in ben 12 gare sulle 19 disputate.

Queste le parole di Fabrizio Campagnoli, Direttore Sportivo della Dinamo Basket Brindisi: “Siamo felici di riportare “a casa” un giocatore come Gabriele. Nonostante la giovane età ha maturato notevole esperienza in campionati superiori, sempre disputati da protagonista. È un play/guardia completo e rappresenta un vero “crack” per questa C Silver: la Società si aspetta molto da lui, oltre alle innate capacità tecniche e fisiche, dovrà essere in grado di trascinare i suoi compagni di squadra con leadership e carisma.”