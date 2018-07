Dinamo basket Brindisi, Orlandino primo riconfermato tra gli under

BRINDISI - Gabriele Orlandino, classe 2000, è il primo under riconfermato della Dinamo Basket Brindisi. Un giovane interessante che ha dimostrato, per tutto lo scorso campionato, grande attaccamento alla maglia e al progetto della società. Gabriele è un under di 185 cm, ruolo play/guardia che lo scorso anno ha disputato il suo primo campionato di serie D con la Dinamo Brindisi maturando molto sia tecnicamente fisicamente.

Cresciuto nelle giovanili della New Basket Brindisi, ha disputato diversi campionati elitè ed eccellenza. Con l’Under 14 ha disputato le finali nazionali di Bormio mentre, con l’Under 15, quella interregionale. Con l’Under 18 ha disputato una finale interregionale mentre, la scorsa stagione, è arrivato sino alle final four regionale. Infine, nelle stagioni precedenti, ha collezionato varie presenze in serie A con la maglia della New Basket Brindisi.

Gabriele, inoltre, ha già avuto come allenatore coach Cristofaro con il quale potrà continuare a migliorare il suo bagaglio tecnico indossando la maglia della Dinamo Basket Brindisi anche nel campionato 2018/19 con la formula del doppio tesseramento