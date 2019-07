Un giovane pivot per la Dinamo: Vincenzo Pulli è il nuovo acquisto

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di comunicare l’ingaggio per la prossima stagione di Vincenzo Pulli, pivot di 200 cm per 94 kg.

Nato il 2 gennaio 1998 a Brindisi, Pulli ha iniziato la carriera da cestista nelle fila dell’Aurora Brindisi, vincendo numerosi campionati (U13, U14, U15, U17 e U18) e partecipando a diverse finali nazionali, concentramenti interzonali e gironi interregionali.

Fa il suo esordio in Serie D da giovanissimo, a soli 15 anni, sempre con l’Aurora. Nelle stagioni successive continua a disputare il campionato di Serie D con la società brindisina, aggiungendo la partecipazione ai campionati Under 18 Eccellenza - vinto da protagonista - risultando il miglior marcatore di squadra con 9.7 punti a partita, e Under 19. Nella stagione 2015/2016 arriva la consacrazione anche in un campionato senior: in Serie D fa registrare 9 punti di media a gara.

Nel 2016/2017 l’importante passaggio ad una squadra senior, l’Invicta Brindisi - partecipante al campionato di Serie D. Nonostante la giovane età, si mette in mostra con 7 punti di media a partita. Cifra ampiamente superata nella stagione successiva, con quasi 11 punti ad allacciata di scarpe, sempre con l’Invicta in Serie D. Grazie alla formula del doppio tesseramento, partecipa anche alla Divisione Nazionale Giovanile con l’Aurora dove chiude a 10 punti di media, affrontando le migliori squadre U20 del sud Italia.

Nell’ultima stagione, ancora in maglia Invicta Brindisi, arriva l’esordio nel campionato di Serie C Silver: un torneo molto impegnativo dove Vincenzo si è comunque distinto per impegno e lotta sotto i tabelloni, superando in diverse occasioni la doppia cifra di realizzazione.

Alla Dinamo Brindisi ritroverà alcuni vecchi compagni di squadra (Colucci, Leggio, Rollo), fattore che aiuterà certamente a rafforzare lo spogliatoio e la coesione di squadra. Con Antonio Leggio, compagno di reparto nell’area pitturata, comporranno una coppia di pivot giovani ma desiderosi di rendere la vita difficile a tutti gli avversari.