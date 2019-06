La Dinamo riparte dal suo centro: Antonio Leggio firma un biennale

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che Antonio Leggio, pivot di 200 cm per 100 kg, vestirà la maglia biancazzurra per le prossime due stagioni sportive.

Nato il 17 luglio 1999 a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, Antonio muove i primi passi nella squadra cittadina della U.S. San Pietro. Viene notato dalla New Basket Brindisi con la quale disputa i campionati dall’Under 13 all’Under 17, conquistando la chiamata come riserva a casa della Nazionale U17. Oltre alla partecipazione ai tornei giovanili, fa parte del gruppo dei giovani aggregati alla prima squadra in Serie A: il 24 aprile 2016 fa il suo esordio in Legabasket contro la Pasta Reggia Caserta.

Nella stagione 2016/2017 si trasferisce alla N.P. Monteroni dove è impegnato nel campionato Under 18 Eccellenza, raggiungendo le finali nazionali. L’anno successivo il ritorno a Brindisi, sponda Aurora con la quale partecipa al campionato Under 20-DNG ottenendo la qualificazione ai raggruppamenti interregionali.

La stagione 2018/2019 consacra l’inizio della sua carriera tra i “senior”: inizialmente in C Gold pugliese con la divisa della Cestistica Ostuni, per poi, a novembre, unirsi alla Dinamo in C Silver, realizzando 8 punti di media nelle 15 gare disputate, con un high personale di 18 punti nella vittoria esterna a Santeramo contro la Murgia Basket.

Il suo contributo in termini realizzativi, la capacità nella lotta a rimbalzo e la giovane età hanno convinto la dirigenza biancazzurra a puntare sul talento salentino, blindandolo con un contratto biennale, con la convinzione che, continuando a lavorare con lo stesso spirito e impegno profuso in questi mesi, Antonio possa rappresentare una pedina fondamentale per il futuro della Dinamo Basket Brindisi.