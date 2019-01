C Silver, Dinamo Brindisi: difficile trasferta sul parquet di Foggia

BRINDISI - Per il quinto turno del girone di ritorno del campionato di C silver di basket la Limongeli Dinamo Basket Brindisi farà visita alla Diamond Foggia. Una partita logisticamente impegnativa dal momento che Foggia è tra le trasferte più lunghe del torneo. La squadra di coach Cristofaro ha la necessità di ritornare alla vittoria dopo il passo falso di sabato scorso contro l’AP Monopoli.

La formazione brindisina dovrebbe recuperare la guardia Matteo De Gennaro che è stato fermo ai box per alcuni giorni a causa di un problema muscolare e proverà ad avere qualche minuto in più dall’ala olandese Knepa già visto nell’ultimo turno contro il Monopoli. La Dinamo non può più commettere errori se non vuole lasciarsi sfuggire il pass per i play off e dovrà scendere in campo concentrata per tutta la partita.

Contro il Foggia serve una prova di grinta e carattere senza guardare alla classifica. I dauni occupano il terzultimo posto in classifica ma in casa sono davvero un team molto ostico da affrontare. La punta di diamante è l’ala Kraljic che anche nel turno scorso ha realizzato 30 punti contro l’Adria Bari. La giovane formazione di coach Russo vorrà provare a fare lo sgambetto alla Dinamo per regalare ai propri tifosi un prestigioso scalpo.

Palla a due sabato 2 febbraio alle ore 18.30 presso il PalaRusso di Foggia.

