La Dinamo Brindisi conquista la Serie C: terza promozione in tre anni

Tre anni di attività e tre promozioni; questo il percorso della Limongelli Dinamo Basket Brindisi che si appresta a partecipare al prossimo campionato di C Silver. La FIP, infatti, ha deciso in terra di Puglia di ripristinare i campionati di C Gold e C Silver ed ha assegnato, alla Dinamo, il diritto sportivo a iscriversi alla C Silver. La scelta è ricaduta sulle società che meglio si sono comportate nello scorso campionato di serie D privilegiando le partecipanti ai play off promozione.

Un risultato davvero eccezionale per una società così giovane nata, quasi per caso, dalla “pazzia” di 4 amici (Teodoro Marrazza, Sergio Arnaldo Angelelli, Giuseppe Carparelli e Marco Spada) desiderosi di creare una nuova realtà che potesse dare sfogo alla fame di basket che esiste in città.

L’iscrizione alla prima divisione e la vittoria del campionato nella stagione 2015/16, la vittoria nel campionato di promozione (2016/17) e l’ottimo piazzamento nel campionato appena concluso di serie D ha il sapore di vero miracolo sportivo. E ora la C Silver!!! In questo triennio la società è cresciuta, si è consolidata, ha realizzato una struttura societaria degna di categorie superiori consapevole delle difficoltà che si sarebbero incontrate scalando le categorie.

La Dinamo Basket Brindisi è, dallo scorso anno, società satellite della Happy Casa Brindisi di Lega A e, con la stessa, ha un ottimo rapporto di collaborazione. Tutta questa escalation si è potuta realizzare anche grazie alla collaborazione dei tanti sponsor che sin dall’inizio hanno creduto nel progetto dei 4 soci fondatori che, con il loro entusiasmo, la loro energia e il tanto lavoro svolto, hanno raccolto davvero tanto.

In questi giorni, poi, è nato il progetto Dinamo Basket School, per creare un centro minibasket che possa essere una fucina di giovani che vogliano avvicinarsi a questa bellissima disciplina. La Limongelli Brindisi, ora, si prepara a questa nuova, difficile ma entusiasmante sfida. Già la società ha presentato i primi giocatori, tra riconferme e nuovi arrivi. E altri ne arriveranno nei prossimi giorni.

Con l’entusiasmo di sempre e il sostegno dei tantissimi tifosi che sono sempre stati vicini alla società e con un PalaZumbo che, anche nella prossima stagione, sarà teatro di sfide difficili e appassionanti. Nella speranza di continuare a regalare sorrisi, gioie e soddisfazioni a tutti quelli che ci sostengono e ringraziando, con vero affetto, tutti quelli che hanno contribuito a realizzare il percorso sin qui compiuto.