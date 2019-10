C Silver, Dinamo: esordio vincente a Foggia, Whatley Jr. subito protagonista

BRINDISI - Primo successo stagionale nel campionato di Serie C Silver per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi nel match inaugurale contro la Diamond Foggia sul parquet del capoluogo dauno.

Una gara dai tre volti: nel primo quarto, chiuso in vantaggio dai foggiani per 16 a 15 ha visto la Dinamo giocare in modo contratto, complice la tensione per l’esordio nel campionato e la gara su un campo ostile come quello del PalaRusso. Nella seconda frazione di gioco la panchina brindisina ha dato dimostrazione di quanta solidità possa garantire a coach Cristofaro, che ha trovato nelle triple di Colucci e De Gennaro (13 punti per il play, 11 per la guardia) la chiave di volta. Una volta sbloccatasi la Limongelli ha iniziato a viaggiare a pieno regime, ribaltando il – 1, trasformandolo in un +13 alla fine del secondo parziale, tornando negli spogliatoi sul 27-40.

Nel terzo quarto tutta la squadra ha espresso un’ottima prestazione corale, frutto di una grande lavoro difensivo che ha permesso di giocare in ritmo in attacco non lasciando scampo alla difesa foggiana. Con il lavoro sotto canestro di Ennis Whatley Jr. (top scorer del match con 23 punti e ben 17 rimbalzi, di cui 5 offensivi) e i tiri di Dimitrov (12 punti per l’ala bulgara) la frazione si è chiusa sul 40-64 per la Dinamo.

L’ultimo volto del match si manifesta nel quarto e ultimo tempino: i foggiani non hanno intenzione di mollare così presto davanti al loro pubblico ed avviano una lenta rimonta trascinati da Roso e Coppola (19 punti a testa) che riportano la Diamond sotto nel punteggio dando vita ad un finale thrilling, sul quale solo la tripla di capitan Mauro Santoro può scrivere la parola fine.

Alla sirena finale il tabellone recita il 72-79 che permette alla Dinamo Brindisi di iniziare al meglio la nuova stagione, conquistando 2 punti preziosissimi in virtù anche dell’impegno esterno, e che permetterà di preparare con ancora più carica ed entusiasmo l’esordio casalingo di sabato 12 ottobre alle ore 18:30 contro il Cus Bari, vincitore nella 1° giornata contro la Juve Trani per 65-60. Le premesse per assistere ad un grande match ci sono tutte: appuntamento al PalaZumbo con ingresso libero.

Tabellino

Diamond Foggia 72 – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 79

(16-15, 27-40, 40-64, 72-79)

Diamond Foggia: Di Giorgio 2, Zagni 0, Kelmenis 9, Vigilante 15, Padalino A. 4, Papa 0, Padalino 2, Lioce 2, Roso 19, Coppola 19. All. Papa

Limongelli Dinamo Basket Brindisi: Santoro 7, Pellecchia 2, Rollo 9, De Gennaro 11, Whatley Jr. 23, Pulli, Colucci 13, Dimitrov 12, Invidia 1, Leggio 1. All. Cristofaro

Arbitri: Paradiso, Mossuto