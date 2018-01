Dinamo Brindisi: quarta vittoria consecutiva conto Lecce, playoff più vicini

BRINDISI - Quarta vittoria consecutiva per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera, dopo una dura e difficile partita, la New Basket Lecce per 86-82. Un match davvero bello e agonisticamente valido giocato nella splendida cornice del PalaZumbo pieno di tifosi ed entusiasmo. La Dinamo Basket Brindisi, con questa vittoria, supera in classifica l’Olympia Club Rutigliano e ribalta la differenza canestri proprio con la New Basket Lecce che, ad oggi, sopravanza i brindisini di sole due lunghezze in classifica.

Anche in questa gara la Dinamo Brindisi parte forte in attacco e, a metà periodo, è avanti per 18 -10 grazie ad un tiro da 3 punti di Walter Masi (8 punti nel periodo). Gli ospiti, sospinti dalle triple di Manca e Lorenzo, si rifanno sotto e con un break di 0-8 si portano avanti sul 20-23 prima che Ferrientiriporti le squadre in parità alla fine del quarto sul 23 pari.

I ragazzi di coach Santini provano nuovamente un allungo nel secondo periodo e vanno avanti sul 30-23 dopo 2 minuti mentre Petracca A. (top scorer della gara con 22 punti) cerca di tenere in scia la sua squadra. Il lettone Ups , con la sua forza fisica, tiene sempre in ansia la difesa avversaria e Matteo De Giorgi, pochi secondi prima dell’intervallo lungo, regala il canestro del + 4 (44-40).

Dopo la pausa è sempre la Dinamo a guidare la gara. Longo e Bove provano con il tiro dalla distanza a bucare la difesa a zona schierata nel frattempo da coach Rucco con i viaggianti che si affidano ai punti di Lorenzo e Butera che , in contropiede, non permettono mai ai padroni di casa di prendere il largo. Fusco dalla lunetta fa 2/2 e il periodo si conclude sul 62-58.

Nell’ultimo periodo è ancora l’under brindisino Stefano Fusco (per lui rientro in squadra dopo un anno di assenza causa infortunio) che , con due triple senza paura, porta avanti la Dinamo sul 72-63 e 3 tiri liberi di Bove segnano anche il vantaggio in doppia cifra sul + 12 a metà periodo (75-63). Bufera e compagni però non mollano e, Petracca M., si rende protagonista di alcuni falli “cattivi” che innervosiscono giocatori di casa e tifosi in tribuna. La partita si incattivisce un pò ma la Dinamo continua a rimanere attenta e concentrata. Petracca M. segna 5 punti consecutivi ma non bastano per chiudere lo svantaggio con i padroni di casa che suggellano l’ennesima vittoria chiudendo il match sul punteggio di 86-82 con l’obiettivo play off che, a questo punto, è sempre più vicino.

Tabellino

Dinamo Basket Brindisi – New Basket Lecce 86-82 (23-23, 44-40, 62-58)

Dinamo Brindisi: Ferrienti 15, Upe 16, Dario 2, Masi 14, Bove 13, Ruggiero 5, Longo 10, Calò 0, Fusco 8, De Giorgi 4. All. Santini

New Basket Lecce: Manca 13, Quarta 5, Petracca A. 22, Vetrugno 0, Lorenzo 14, Simone 0, Butera 16, Grieco 0, Nigro 2, Petracca 10. All. Rucco

Arbitri: Gaballo (Gioia del Colle), Moretti (Santeramo in colle)

