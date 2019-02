Basket, C Silver: la Dinamo espugna Foggia. Knepa trascinatore con 32 punti

Torna alla vittoria la Limongelli Dinamo Basket Brindisi e lo fa imponendosi convintamente per 80-97 sulla Diamond Foggia nel match valida per la 5° giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. La gara ha visto la formazione di coach Cristofaro imporre il proprio gioco fin dalla palla a due: il quintetto inziale formato da Di Salvatore, Sirena, Sukteris, Menzione e Leggio ha trovato buone soluzioni di tiro all’interno dell’area dei 3 punti realizzando ben 31 punti nel primo quarto.

Nel secondo e terzo tempino la Diamond, spinta da Krajilic, ha provato a ricucire lo svantaggio accumulato ma le penetrazioni di Menzione e Sirena, insieme alla grande prova nel pitturato dell’ultimo arrivato in casa Dinamo Marc Knepa (32 punti per l’olandese volante), hanno tenuto botta e permesso alla formazione brindisina di gestire al meglio l’ultimo quarto, sfiorando i 100 punti realizzati.

La vittoria contro la Diamond Foggia rafforza la classifica della Dinamo Brindisi e da nuova linfa alla squadra in attesa del delicatissimo match di sabato prossimo (Palazumbo ore 18) allorquando a fare visita ai brindisini ci sarà l’Anspi S. Rita Taranto che guida in solitaria il campionato dopo la sofferta vittoria interna contro la Virtus Molfetta.

Tabelllino

Dinamo Basket Brindisi – Diamond Foggia 97-80 (19-31; 38-47; 60-72; 80-97)

Dinamo Br: Knepa 32, Savoia, Mastrapasqua, Sukteris 12, Dario, Menzione 20, Sirena 23, Bagordo, Di Salvatore 8, Leggio 2. All. Cristofaro

Diamond Foggia: Di Giorgio 10, Coppola 21, Vigilante 10, Krajilic 21, Di Noia 2, Musco 2, Bagni 6, Mecci 8. All. Rubino

Arbitri: Sottano di Trani e Fiorentino di Bari