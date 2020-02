Dinamo Brindisi supera nettamente il Taranto: quarta vittoria consecutiva

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi, targata Limongelli, supera nettamente l’Anspi S. Rita Taranto per 117-72 nel match valido per la 4a giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver, conquistando così il quarto successivo consecutivo.

Prima della palla a due l’emozionante ricordo di Kobe Bryant, con l’osservanza del minuto di silenzio e le prime due azioni dedicate al campione che ha segnato il basket moderno, commettendo volontariamente le infrazioni di 24 e 8 secondi, in memoria dei due numeri che hanno caratterizzato la carriera professionistica della star dei Los Angeles Lakers.

Tornando alla gara, la Dinamo, seppur priva del capitano Mauro Santoro, ancora ai box per un leggero infortunio, ha affrontato con la giusta mentalità un match che poteva nascondere insidie. Il quintetto iniziale formato da Pellecchia, Rollo, Dimitrov, Whatley e Pulli ha condotto la gara fin dalle azioni iniziali, trovando buone soluzioni offensive, con alte percentuali al tiro; in difesa tutti hanno lavorato bene, seguendo le direttive impartite da coach Cristofaro negli allenamenti settimanali.

Aspetto da sottolineare è il raggiungimento della doppia cifra realizzativa per ben 6 giocatori brindisini: oltre al solito contributo della coppia Dimitrov-Whatley (24 e 22 punti per gli stranieri biancoblu), ottime le prove del pivot Pulli (18 p.), Invidia (14 p.), Pellecchia (11 p.) e Ferrienti (10 p.), con De Gennaro e Rollo a ringhiare in difesa e i giovanissimi Manfredi e Marzo, entrambi a referto con 5 punti, che hanno trovato minuti importanti, a conferma del percorso di crescita ormai ben avviato, frutto del lavoro dello staff tecnico guidato da coach Antonio Cristofaro.

Con questa vittoria la Limongelli Brindisi sale a quota 24 punti in classifica, mantenendo il 4° posto in classifica e continuando a lavorare al meglio per ottenere il miglior piazzamento per i playoff. Traguardo che può essere raggiunto solo mantenendo sempre alta la tensione: sabato 8 febbraio alle 18:30 si torna sul parquet del PalaZumbo per affrontare la Fortitudo Trani.

Tabellino

Anspi Santa Rita Taranto – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 72-117

(15-24; 31-59; 45-90; 72-117)

Taranto: Oron 11, Zicari F. 12, Bojkovic 15, Zicari A. 10, Egitto 2, Cassano, Bruno 1, James 18, Fanizzi, Liace 3. All. Mineo

Dinamo Basket Brindisi: Marzo 5, Pellecchia 11, Rollo 4, De Gennaro 4, Whatley 22, Pulli 18, Manfredi 5, Ferrienti 10, Dimitrov 24, Invidia 14. All. Cristofaro

Arbitri: Capobianco e Sanzo di Pulsano (TA)