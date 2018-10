Dinamo: sabato l'esordio casalingo in C Silver. Al Palazumbo arriva Santeramo

BRINDISI - C’è grande emozione in casa Dinamo Basket Brindisi per l’esordio casalingo nel campionato di serie C silver. Sabato prossimo, alle ore 18 nel solito catino del Palazumbo di via dei mille, la Limongelli Dinamo Brindisi affronterà il Murgia Santeramo che nella prima giornata ha subito una sonora sconfitta (66-101) contro la Dai Optical Molfetta.

Il Santeramo, di sicuro, verrà a Brindisi per rimediare la brutta sconfitta interna e sarà una squadra molto arrabbiata e che venderà cara la pelle.

Per i brindisini di coach Cristofaro non sarà una partita come tutte le altre; dopo la sconfitta nell’esordio contro la Nuova Cestistica Barletta c’è subito la possibilità di riscossa di fronte al pubblico amico.

Capitan Dario, in settimana, ha già suonato la carica ai suoi e,la rimonta contro Barletta nel terzo quarto, da l’idea della voglia e la convinzione dei ragazzi di voler far bene. Tante le indicazioni positive sul taccuino dei coach Cristofaro/Liuti dopo la trasferta in terra barese. E partendo da quelle certezze la squadra ha preparato il prossimo e delicato match interno.

I tifosi sono già pronti per spingere la Dinamo Brindisi a quella che sarebbe, in caso di vittoria, “la prima volta in serie C” e la società ha lavorato duramente per tutta l’estate per formare un roster all’altezza delle aspettative. Appuntamento da non mancare assolutamente, sabato 13 ottobre alle 1. Palazumbo di via dei mille.