Call coach: Frank Vitucci ospita la campionessa brindisina Flavia Pennetta

BRINDISI - Al quinto live di ‘Call Coach’ parteciperà la star italiana, nonché campionessa brindisina doc, Flavia Pennetta. Una super special guest per impreziosire ancor più la rubrica avviata e gestita da coach Frank Vitucci, in diretta Instagram sul profilo ufficiale Happy Casa Brindisi.

Da sempre tifosa e appassionata del mondo della pallacanestro, Flavia non ha bisogno di presentazioni nella sua ricca e vincente carriera tennistica culminata dal trionfo agli US Open 2015 nella finale tutta pugliese contro la tarantina Roberta Vinci. Lo sport italiano riunito attorno ai colori bianco e azzurri: Frank e Flavia saranno in diretta domenica 3 maggio dalle ore 18:00 sugli account Instagram @happycasabrindisi e @flaviapennetta82. Quinto livello da all stars!