Calcio, Coppa Italia: Brindisi-Foggia in diretta tv su Canale 85

BRINDISI - Il derby Brindisi-Foggia, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, in programma stasera, alle ore 20, allo stadio Fanuzzi, sarà visibile integralmente in tutta la regione su Canale 85, sulla Pagina Facebook di Canale 85 ed in streaming sul sito www.canale85.it.

L’appuntamento sarà preceduto da un ricco pre-partita (al via dalle ore 19.30), mentre al termine della sfida sarà possibile ascoltare le voci dei protagonisti di entrambe le squadre attraverso la consueta mix-zone.