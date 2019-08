Lignano Bh Cup: Brindisi-V.Bologna in diretta su Canale 85 dalle ore 19:00

Il Media Partner ufficiale biancoazzurro, Canale 85, trasmetterà in diretta questa sera dalle ore 19:00 il primo appuntamento di preseason della Happy Casa Brindisi impegnata nella Lignano BH Cup 2019.

Una lieta sorpresa per i tanti tifosi e appassionati brindisini che potranno così assistere sul canale 85 del digitale terrestre, in live streaming sul sito www.canale85.it e sulla pagina Facebook dell'emittente, alla prima esibizione ufficiale della squadra di coach Frank Vitucci.

La Happy Casa Brindisi sarà di scena alle ore 19:00 a Lignano Sabbiadoro contro la Virtus Segafredo Bologna nella prima semifinale del torneo. La finale di sabato sarà trasmessa in differita sul palinsesto di Canale 85 causa concomitanza con la cerimonia dei Santi Patroni di Brindisi.

Un ringraziamento all'editore Mino Distante e alla redazione di Canale 85 per l'impegno e disponibilità mostrata, venendo incontro alle numerose richieste dei supporters biancoazzurri desiderosi di gustarsi il primo incontro di precampionato della Happy Casa.