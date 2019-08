Trasferta vietata ai tifosi brindisini per la prima di campionato

scontri brindisi tarabntBRINDISI - In occasione dell’incontro di calcio Taranto Fc 1927- Ssd Brindisi Football Club, in programma domenica 1 settembre alle ore 17 allo stadio “Erasmo Iacovone” del capoluogo ionico, gara valevole per la prima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019-20, il questore di Taranto, alla luce degli scontri tra tifosi avvenuti nei pressi dello stadio comunale “Franco Fanuzzi” il 21 agosto, al termine dell’incontro di calcio Brindisi-Foggia valevole per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi. Queste sono le conseguenze dei comportamenti violenti, che danneggiano soprattutto tutti gli appassionati e i supporter che osservano comportamenti civili.