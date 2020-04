La Curva Sud basket a sostegno delle famiglie in difficoltà

BRINDISI – Il direttivo della Curva Sud Brindisi Basket conferma tutta la sua sensibilità e attenzione per le persone in difficoltà, in un periodo di grave crisi economica in cui tante famiglie faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. Dopo la donazione alla Croce Rossa per i bambini, stamattina i supporters biancazzurri, con i proventi di una raccolta fondi lanciata nei giorni scorsi, hanno fatto il pieno di prodotti alimentati di ogni tipo, incluse le uova di Pasqua, e hanno effettuato una seconda, corposa, donazione per la Caritas diocesana di Brindisi.

Due consegne sono state effettuate presso i depositi del rione Bozzano e della sede centrale situata in via Conserva. Almeno 12 famiglie beneficeranno di questa colletta. Ma nono finisce qui, perché domani, domenica delle Palme, la Curva Sud, con un nuovo slancio solidale, effettuerà un’ulteriore donazione.

