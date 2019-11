Torneo benefico di calcio a 5: donazione per il reparto di Neonatologia

BRINDISI - Era il 23 agosto 2019 quando presso il centro sportivo Alerin Brindisi in via De Simone, si svolse la giornata del torneo calcio a 5 fortemente voluta ed organizzata dal giovane Mario Angolano con unico obiettivo devolvere - col benestare del primario dott.Lorenzo Quartulli - il ricavato della manifestazione per l’acquisto di strumentazione da donare al reparto di Neonatologia dell’ospedale Perrino.

Diverse squadre risposero presente all'evento dimostrazione di come lo sport sia un alleato della solidarietà. La soddisfazione dell'organizzatore Angolano, a termine del torneo, fu molta tanto da ringraziare tutti i partecipanti per lo spirito mostrato sul campo. A distanza di mesi la promessa è stata mantenuta. Mercoledì 27 novembre, Mario Angolano ha donato il ricavato del torneo, ben 500 euro, all'Associazione Onlus "Insieme ai nostri bambini" - reparto Utin ospedale Perrino di Brindisi.

Un atto di grande generosità. Mario, un ragazzo di soli 21 anni assieme a tutti coloro che hanno sposato la causa, hanno regalato un sorriso a tanti bambini. Chissà un giorno uno dei tanti piccoli potrà ringraziare Mario, un ragazzo come tanti ma non per chi ha ricevuto una carezza simbolica e un abbraccio pieno di speranza.