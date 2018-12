Due nuovi titoli di campione regionale pugliese per biker brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO - Una passione per la bici lunga 18 anni. Raffaele Pietanza torna a far parlare di se, e lo fa con due nuovi titoli di campione regionale pugliese nella categoria M4. Il primo nella mountain bike, e il secondo appena ricevuto nel ciclocross nella gara di Pezze di Greco (Br).

Una passione nata nel lontano 2000 quando incuriosito dalle mountain bike compra la sua prima bici, e dopo un primo periodo di preparazione partecipa alle competizioni. Il primo campionato regionale nel 2001 a Montalbano di Fasano, dodicesimo assoluto e quarto di categoria, niente male per essere l’inizio. Da quel momento si susseguono le partecipazioni: coppa Puglia, campionato Intersud, gare Top Class, Campionato italiano, Tour Parco del Pollino nel 2002, campionati italiani ciclocross, trofeo Parchi Naturali e tantissime altre partecipazioni. Solo Mtb Online nel suo palmares di gare ne conta 113 in lungo e in largo in tutta Italia.

Superbike di Pesimena il suo primo team, poi Eracle Mtb, Nardelli Sport, Mtb San Pietro e Salis Bike. L’esperienza e la passione lo vedono oggi titolare di un negozio specializzato nella vendita di biciclette, e con i suoi amici è parte attiva di un squadra con scuola ciclismo, la Mtb San Pietro Salisbike presieduta da Giulio Carbone, persona che lo ha nuovamente motivato a salire sulla bici e riprendere da dove aveva lasciato.

Pietanza: "Beh alla fine siamo sempre noi a muovere l’interesse intorno a questo mondo, facendo attività e dando esempio ai tanti giovani che si avvicinano a questo sport bellissimo. Per il 2019 ho deciso oltre alle gare regionali, di seguire di più il Trofeo Parchi Naturali, occasione di gara per me e di conoscenza di nuovi luoghi per la mia famiglia che mi segue e mi sostiene".

Raffaele Pietanza, una piccola fan di nome Vittoria che lo accompagna sul podio, e tanti altri piccoli ciclisti della squadra ai quali dispensa consigli e sorrisi.

Gallery