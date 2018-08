Eccellenza, ecco il calendario: esordio di fuoco a Corato per il Brindisi

BRINDISI – Esordio di fuoco per il Brindisi Fc nel campionato di Eccellenza pugliese. I biancazzurri alla prima giornata (domenica 9 settembre, ore 15,30) saranno di scena sul campo del Corato, considerata una delle squadre più accreditate alla promozione in Serie D. Sarà un banco di prova estremamente impegnativo per la squadra di mister Rufini, che subito testerà le proprie ambizioni contro una compagine che si è rinforzata parecchio in estate.

L’esordio casalingo avverrà sette giorni dopo (domenica 16 settembre), contro l’Otranto. Il calcio di inizio delle prime sette giornate è previsto alle ore 15,30. Dalla ottava (28 ottobre) alla fine del girone di andata, si giocherà alle 14. Proprio all’ottava giornata il Brindisi affronterà, in trasferta, il derby in casa di Mesagne, prossima avversaria della gara di andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza in calendario domenica prossima (2 settembre), alle ore 15,30, al comunale di Mesagne.

Il finale di campionato sarà incandescente per Scarcella & co., che nelle ultime tre giornate affronteranno nell’ordine Casarano (all’andata in casa), altra pretendente delle vittoria del campionato, Barletta (all’andata in trasferta) e dulcis in fundo Bisceglie (all’andata in casa). Il sipario sul torneo calerà il 7 aprile. La prima classificata conquisterà l’accesso diretto in Serie D. La zona playoff va dalla seconda alla quinta piazza. La vincitrice dei playoff regionali accederà poi alla fase nazionale dei playoff, la cui vincente si guadagnerà la promozione fra i Dilettanti. Stesso discorso vale anche per la vincente della Coppa Italia d’Eccellenza.