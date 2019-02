New entry tra i top sponsor: Ecotecnica nuovo partner

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica con estrema soddisfazione di aver stretto una partnership con "Ecotecnica Srl", azienda che dallo scorso luglio 2017, gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Brindisi raggiungendo in pochi mesi risultati eccellenti grazie alla sinergia tra impresa, cittadini e Amministrazione.

Ecotecnica, entra in qualità di Top Sponsor fino al termine della stagione sportiva 2018/19. Il logo dell'azienda sarà presente sulla maglia di gara con cui la squadra biancoazzurra si presenterà alla Final Eight di Coppa Italia in programma dal 14 al 17 luglio a Firenze.

Ecotecnica opera nel settore ambientale da più di vent’anni nel corso dei quali si è affermata come azienda leader nel campo della raccolta differenziata. Il know-how tecnologico sviluppato consente di fornire un servizio completo di gestione del rifiuto rivolto a clienti pubblici e privati.

Il direttore generale di Ecotecnica, Federico Cesare Zilli, ha accettato la proposta di sponsorizzazione ritenendo che Uno sport di squadra come la pallacanestro, presenta molteplici similitudini con le dinamiche aziendali e per il forte e legame che l'azienda ha stretto con la Città di Brindisi e i sui Cittadini.