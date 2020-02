Virus, salta la prossima giornata dei campionati nazionali di basket

Blocco della prossima giornata di campionato di basket di serie A in calendario dal 29 febbraio all’1 marzo compresa, quindi, la partita Varese - Virtus Bologna in programma giovedì prossimo, 27 febbraio, ed Happy Casa Brindisi – Varese in programma alle ore 19 dell’1 marzo al PalaPentassuglia.

Lo aveva preannunciato Gianni Petrucci (nella foto), presidente Fip, il quale prime di ufficializzare la decisione, si era riservato in serata di raggiungere il ministro Spadafora per notificare la decisione presa in relazione all’emergenza coronavirus che sta interessando tutta la Nazione, sia pure a diversi livelli di contagio.

La Federbasket ha poi ufficializzato in serata quanto anticipato dal presidente Gianni Petrucci. “Preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione ed il conseguente rinvio di tutte le gare del prossimo turno di serie A, A2 e B maschile e della serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti.”

Il blocco della prossima giornata di campionato porta inevitabilmente a superare una serie di grossi problemi legati alla disponibilità delle date di recupero da incastrare nelle manifestazioni internazionali in cui molte squadre sono impegnate e per la stessa Nazionale.

La sospensione del campionato e la difficoltà di trovare date utili per i recuperi, tenuto contro degli impegni della Nazionale italiana, si valuta che potrebbe portare ad accorciare le date dei play off in programma per il 7 e 8 maggio, con ultima data utile al 12 giugno per l’assegnazione dello scudetto. L’attuale formula prevista di 3 partite su 5 nei quarti e nelle semifinali e 4 su 7 nella finale, verrebbe modificata e ridotta a 2 partite su 3 nei quarti e semifinali ed a 3 su 5 alla finalissima.