Emmeauto group match sponsor di Happy Casa-Besiktas

BRINDISI - In occasione del match di Fiba Basketball Champions League, in programma mercoledì 6 novembre al PalaPentassuglia, tra la Happy Casa Brindisi e il Besiktas Sompo Sigorta, il corporate partner ‘Emmeauto Group’ sarà match sponsor del Game 4 Bcl.

Un match altisonante contro il team turco, uno dei più blasonati nella storia del basket d’Europa, cui la Happy Casa dovrà fronteggiare nell’ambizioso e suggestivo percorso europeo intrapreso in questa stagione sportiva.

Il Gruppo Emmeauto, concessionaria Bmw Mini e Bmw Motorrad, nasce più di 20 anni fa dalla passione di Fernando Marino per il marchio della Casa bavarese ed opera sul territorio pugliese nelle sedi di Brindisi, Taranto, Lecce e Maglie.

Nel corso della serata europea , verrà allestito uno stand all’ingresso del palasport dove sarà possibile prenotare, per venerdì pomeriggio a partire dalle ore 16:00, un test drive sulle BMWi e BMW plug-In-Hybrid presso le concessionarie Emmeauto. Per ogni test drive effettuato, il corporate sponsor metterà un omaggio a disposizione dei tifosi.

Per maggiori info recarsi presso lo stand o consultare i canali social Emmeauto Group e il sito ufficiale www.emmeautogroup.com.

Si ricorda che sono in vendita i biglietti a partire da €7,00 per assistere al match Happy Casa Brindisi-Besiktas Sompo Sigorta. Palla a due alle ore 20.30 di mercoledì 6 novembre al PalaPentassuglia.

Tickets in vendita: New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (orario mercoledì 09:30-13:00; 16:30-18:00); botteghino PalaPentassuglia mercoledì sera a partire dalle ore 19:00; online sul sito www.vivaticket.it; punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio