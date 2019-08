"Assicurazioni Emmeffe snc" diventa top sponsor Happy Casa

Happy Casa Brindisi annuncia il rinnovo e rilancio della partnership di Assicurazioni ‘EmmeEffe snc’, sita nel rione Bozzano, appartenente al gruppo Cattolica Assicurazioni.

Entrata a far parte della famiglia biancoazzurra tre anni fa, ha partecipato attivamente alle attività del settore giovanile Happy Casa Brindisi junior sostenendo i nostri ragazzi nelle varie trasferte affrontate in giro per l'Italia.

Gestita dall’agente Dott.Mino Guadalupi, avvalendosi della preziosa collaborazione dello staff formato dalla dottoressa Francesca D’Aprile,

Giovanni Caniglia e Monica Aprile, mette al servizio di privati, imprese e professionisti tutta la propria competenza. ‘EmmeEffe snc’ di Guadalupi Cosimo e D’Aprile Francesca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30 in via Danimarca, 4 a Brindisi.