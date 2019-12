La Endow nuovo top sponsor Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare la nuova partnership stretta con Endow, società attiva nel settore della consulenza e dell'Information Technology, partner di riferimento di grandi Clienti e Pubbliche Amministrazioni.

La Endow ha una esperienza ultra decennale, frutto di un ambizioso progetto dei suoi soci di voler dar vita ad una società dinamica, innovativa che è riuscita a combinare insieme, sin dall'inizio, una solida esperienza unita a idee innovative.

Endow segue i propri clienti in ogni fase della vita di un progetto di cambiamento e di innovazione, dalla ideazione alla progettazione passando per l’ implementazione e manutenzione relative a sviluppo di soluzioni software, di applicazioni ed infrastrutture.

Endow si propone al mercato con soluzioni innovative, che trovano applicazione in tutti i campi e momenti di vita di un'azienda e dei suoi processi. Endow entrerà nella famiglia biancoazzurra in qualità di Top Sponsor per la stagione sportiva in corso.