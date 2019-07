Champions League, Happy Casa: esordio in Lituania il 15 ottobre

BRINDISI - La Basketball Champions League ha diramato il calendario completo della regular season 2019/20 al via il prossimo 15 ottobre, dopo i due turni di Qualification Rounds che determineranno le 32 partecipanti alla prima fase.

Esordio in terra lituana per la Happy Casa Brindisi di coach Vitucci che affronterà affascinanti sfide in arene prestigiose (a Salonicco in casa del PAOK il 29 ottobre, a Istanbul in casa del Besiktas il 14 gennaio) e terminerà la fase a gironi al PalaPentassuglia ospitando il Basket Zaragoza il 4 febbraio.

Ecco il calendario della Happy Casa contenente date, orari e luogo dell'incontro:

● GAME 1 - Martedì 15 ottobre 2019 - ore 18:00

Neptunas Klapeida (LTU) - Happy Casa Brindisi

● GAME 2 - Martedì 22 ottobre 2019 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Inter Bratislava/Fribourg/Bonn

● GAME 3 - Mercoledì 30 ottobre 2019 - ore 20:00

JDA Dijon (FRA) - Happy Casa Brindisi

● GAME 4 - Mercoledì 6 novembre 2019 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Besiktas Sompo Japan (TUR)

● GAME 5 - Martedì 12 novembre 2019 - ore 18:30

PAOK (GRE) - Happy Casa Brindisi

● GAME 6 - Mercoledì 20 novembre 2019 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Falco S./CSM Oradea/Ventspils

● GAME 7 - Mercoledì 4 dicembre 2019 - ore 20:30

Basket Zaragoza (ESP) - Happy Casa Brindisi

● GAME 8 - Mercoledì 11 dicembre 2019 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Neptunas Klapeida (LTU)

● GAME 9 - Mercoledì 18 dicembre 2019 - orario da definire

Inter Bratislava/Fribourg/Bonn - Happy Casa Brindisi

● GAME 10 - Mercoledì 8 gennaio 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - JDA Dijon (FRA)

● GAME 11 - Martedì 14 gennaio 2020 - ore 18:00

Besiktas Sompo Japan (TUR) - Happy Casa Brindisi

● GAME 12 - Mercoledì 22 gennaio 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - PAOK (GRE)

● GAME 13 - Mercoledì 29 gennaio 2020 - orario da definire

Falco S./CSM Oradea/Ventspils - Happy Casa Brindisi

● GAME 14 - Martedì 4 febbraio 2020 - ore 20:00

Happy Casa Brindisi - Basket Zaragoza (ESP)