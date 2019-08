Fa fortuna in America, ma si ricorda della sua vecchia squadra: sponsor speciale per l’Assi

L'Assi è una delle più longeve società sportive di tutta la Puglia. Nata nel 1964 non ha più abbandonato il mondo del basket. Tanti sono gli aneddoti legati al mondo della pallacanestro brindisina, che lo storico presidente dell’Assi, l’avvocato Vincenzo Guadalupi, potrebbe raccontare, ma il più interessante si è verificato di recente ed è arrivato dagli Stati Uniti.

Un importante manager, residente a Las Vegas, Teodoro Armeni, Ceo dell'Armeni Enterprise, ha deciso di intervenire per aiutare piccola grande società sportiva fra le cui fila aveva militato decenni fa e che quest’anno parteciperà al campionato di serie D e a quello under 21.

Brindisireport ha intervistato il presidente Vincenzo Guadalupi, il general manager Gianluca Scivales e lo stesso Armeni, per farsi raccontare questa storia.