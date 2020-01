Circolo della Vela Brindisi: Fabrizio Maltinti è il nuovo presidente

BRINDISI – Fabrizio Maltinti, alto ufficiale della Brigata Marina San Marco in congedo, è il nuovo presidente del Circolo della Vela di Brindisi. Il consiglio direttivo del Circolo, eletto domenica scorsa (19 gennaio) dall’assemblea dei soci, si è riunito stasera per designare il successore di Teo Titi, che la scorsa settimana ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza del Cdv, dopo averne retto le redini per quasi sette anni.

E' stato lo stesso Titi a proporre la nomina di Maltinti, eletto presidente, per acclamazione, all’unanimità. Successivamente, su proposta di Maltinti, il consiglio ha nominato: Teo Titi vice Presidente, Marcello Pais vice Presidente (e direttore sportivo), Antonio Giannuzzi Segretario, Gaetano Caso Tesoriere, Dario Pinto Addetto ai materiali e Cosimo Cataldi Addetto alla casa ed alle attività sociali.

Fondato nel 2003, il Circolo della Vela Brindisi organizza la regata internazionale Brindisi-Corfù, a scuola vela federale, organizza corsi per la patente nautica e di avviamento alla vela per adulti, ha una squadra agonistica nelle classi Laser e Optimist, organizza e ospita eventi velici nazionali ed internazionali sotto l'egida della Federazione Italiana Vela e dell'VIII Zona della stessa Fiv. Nell'ambito delle attività, opera anche il gruppo Donne della Vela, impegnato nella promozione ed organizzazione dei programmi culturali e di attualità del circolo e della stessa Brindisi-Corfù. La sede sociale e la base nautica sono ubicate nel Marina di Brindisi a Bocche di Puglia.