Brindisi, la festa continua: "Avanti con questa società anche in Serie D"

Piazzale Lenio Flacco, come nelle migliori tradizioni, ha fatto da teatro alla festa per la promozione del Brindisi in Serie D. La squadra di mister Olivieri ha ricevuto un degno gtributo da parte dei tifosi, assiepati sulle scalinate. Tutti i giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti e la società sono stati chiamati sul palco dai presentatori Cristina Cavallo e Fabrizio Caianiello.

l duo comico "Tindilo", composto da Franco Zuccaro e Salvatore Cico, ha animato la serata con le sue gag. Il sindaco, Riccardo Rossi, l'assessore allo Sport, Oreste Pinto, e il delegato del comitato olimpico provinciale, Oronzo Pennetta, hanno consegnato le consuete targhe ricordo.

Toccanti i ricordi di chi non c'è più: l'anziano tifoso Franco Bottiglieri, morto a seguito di un malore che lo ha colto nell'intervallo della gara di ritorno della finale playoff contro l'Agropoli, Melissa Bassi, vittima dell'attentato alla Morvillo Falcone, Leo Orlandino, il portiere morto quattro anni fa a seguito di un incidente stradale.