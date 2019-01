Festa dell'hockey su prato con i personaggi Disney a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Grande giornata di sport e di festa presso il campo comunale di hockey a Torre Santa Susanna. Tanti i piccoli e le piccole partecipanti che insieme ai personaggi della Disney si sono cimentati, divertendosi, a giocare ad hockey; per molti di loro era la prima volta, una scoperta che è stata molto apprezzata.

La Fih Puglia e la società Hockey Club Olimpia di Torre organizzatori della festa, si ritengono estremamente soddisfatti per il buon esito della manifestazione, vedere tanti piccoli partecipanti avvicinarsi per la prima volta a questa nostra disciplina sportiva che è l'hockey, ci riempie di gioia. Niente è stato lasciato al caso, dall'accoglienza, ricordiamo che l'ingresso era gratuito, ad ogni piccolo partecipante sono state regalate merendine, caramelle, zucchero filato e una bottiglietta d'acqua.

Tanti circuiti preparati per l'occorrenza dai tecnici federali sul sintetico di gioco, ogni piccolo iscritto ha ricevuto un bastone e una pallina ed ha potuto così cimentarsi nel gioco dell'hockey. I personaggi della Disney hanno poi fatto festa ballando le note dei pezzi dei cartoons coinvolgendo grandi e piccini. Invitati e piacevolmente partecipi, anche con giocate di hockey, il Presidente Coni Brindisi Oronzo Pennetta, il Sindaco del Comune di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno, il Vice Martino Pinto, i consiglieri delegati Nico Tieni, Gilberta Giangrande e Francesco Morleo, e per l'Istituto Comprensivo G. Mazzini di Torre Santa Susanna, Daniele Dell'Atti.

La manifestazione si è conclusa con l'estrazione del biglietto vincente del premio in palio, un TV color 32". Gli organizzatori, il dirigente Salvatore Vita per l'Hockey Club Olimpia Torre e il Delegato Regionale FIH Puglia Fernando De Luca hanno chiuso salutando i presenti ed hanno dato appuntamento per il prossimo anno, augurando a tutti un felice 2019 appena iniziato.

