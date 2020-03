Festa della donna: lezioni gratuite di boxe per “Non finire mai all’angolo”

BRINDISI - Domenica 8 marzo dalle 10 alle 12 allenamento gratuito per tutte le donne presso la palestra Boxe Iaia, sita in Brindisi alla via G. Pisanelli N.3 (nei pressi di piazza mercato).

In occasione della giornata internazionale della donna, il maestro Carmine Iaia intende omaggiare tutte le donne del polo cittadino con una lezione gratuita di boxe. Obiettivo dell’iniziativa quello di veicolare, attraverso il pugilato, la celebrazione dei diritti, del coraggio e della determinazione delle donne.

In un momento storico in cui il senso di questa giornata è stato stravolto dal consumismo, il maestro Carmine Iaia lancia una nuova sfida a tutte le donne, affinché possano fortificarsi mentalmente e fisicamente praticando la "noble art".

L’allenamento prevede, dopo una fase di riscaldamento, la spiegazione dei colpi fondamentali attraverso lo sviluppo della coordinazione tra braccia e gambe e della corretta postura. Obiettivo principale quello di creare un’occasione per divertirsi imparando a “non finire mai all’angolo”. Per info maestro Carmine Iaia 3479428957.