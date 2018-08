Festa per i 15 anni dell'Inter club Zanetti: Nicola Berti guest star

BRINDISI - In occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza dei 15 anni dalla sua fondazione, l'Inter Club Javier Zanetti Brindisi, ha ricevuto uno straordinario regalo dalla società Fc Internazionale Milano che ha deciso di inviare uno dei suoi uomini immagine più prestigiosi nella nostra città al fine di omaggiare uno dei club che si sono maggiormente distinti negli ultimi anni e che hanno avuto, conseguentemente, una crescita esponenziale a livello di iscritti e aderenti non solo nel capoluogo ma anche in molti centri della provincia.

Giovedì 30 agosto sarà la giornata in cui Nicola Berti giungerà nella nostra città e sarà preso in cura dagli uomini del Direttivo dell'Inter Club che, con una serie di iniziative, farà in modo che, i propri tesserati, trascorrano ore indimenticabili con un indiscusso idolo della infanzia di molti. I dettagli della giornata e la serie delle attività, saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sede del sodalizio, in via Appia,43a Brindisi a partire dalle ore 18,00 del 28 agosto,