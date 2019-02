“Festa dello sport” al teatro Verdi: Brindisi premia le sue eccellenze

Non una semplice cerimonia, ma una vera «Festa dello Sport». L’iniziativa, organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con la partecipazione del Coni provinciale, è in programma martedì 26 febbraio con inizio alle ore 19 nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. L’ingresso è gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione solo presso la biglietteria del Teatro venerdì 22, sabato 23, lunedì 25 e martedì 26 febbraio, fino ad esaurimento dei posti. Info 0831 562554; apertura sportello ore 11-13 e 16-18.



La «Festa» premierà i successi dello scorso anno e vedrà protagonisti atleti e squadre, appartenenti alle diverse associazioni sportive, che hanno traguardato risultati di rilievo in campionati nazionali, sono saliti sul podio in campionati di livello internazionale o sono stati convocati in squadre nazionali. La serata sarà condotta dai giornalisti Antonio Celeste e Anna Saponaro e sul palco si alterneranno anche momenti di spettacolo con il cabaret di Uccio De Santis, il comico pugliese ideatore del programma televisivo di barzellette sceneggiate «Mudù».



«La cronaca, anche recente - ha detto il sindaco Riccardo Rossi -, ci ha dimostrato che lo sport è un elemento per aggregare, socializzare e trasmettere valori positivi che vanno oltre il concetto di competizione. Non possiamo prescindere da questo per dare alla città una spinta verso l'alto che abbia il sapore dell'educazione e della valorizzazione del materiale umano».



«Abbiamo pensato a questa Festa - ha aggiunto l’assessore allo Sport Oreste Pinto - perché vogliamo promuovere anche una coscienza critica in positivo. Dobbiamo riconoscere le nostre eccellenze partendo dall’ambito sportivo fino a valorizzare ogni altra forma di bellezza della città. La città ha bisogno di buoni esempi, di storie che si affermano e si riscattano, di modelli da seguire e ai quali ispirarsi. Nello sport abbiamo un notevole patrimonio di eccellenze. Alcune sono note in tutta Italia; altre non sono conosciute da tutti. Riteniamo importante fare emergere questa realtà, senza autocelebrazioni ma con l’idea di mettere in luce una parte di città che ci inorgoglisce. Ed è per questo che, accanto agli atleti e alle squadre che hanno raggiunto la ribalta nazionale, abbiamo voluto scoprire e far scoprire meglio le tante storie che arrivano al successo e magari lo fanno in silenzio, molte volte lontano dalla luce dei riflettori. Dovremmo stimarci di più e questa serata vuol dimostrare che anche Brindisi sa e può competere ad alti livelli».



Un percorso lungo un anno che attraverserà i momenti che hanno sottolineato il protagonismo di Brindisi e dei suoi atleti nelle diverse discipline sportive. Un protagonismo che riporta all’impresa del Pala Mandela Forum di Firenze, scritta appena qualche giorno fa dalla New Basket Brindisi con la storica e sfortunata “road to glory” nella Final Eight di Coppa Italia. Alla «Festa dello Sport» parteciperanno le diverse realtà sportive del territorio, con le rispettive rappresentanze tecniche e dirigenziali, tra associazioni/società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, e i vertici degli enti di promozione sportiva che rappresentano un’alternativa di ascolto e di etiche condivise. Numerosi saranno gli sport rappresentati con tutti i loro protagonisti: dal taekwondo al karate e alla pallacanestro con dirigenti, tecnici e i giganti della New Basket Brindisi, fino a pugilato, scherma, nuoto, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, tennis, trampolino elastico, atletica leggera, canottaggio e dressage. Una sezione della premiazione sarà dedicata ai campioni, alle figure di riferimento, alle punte di diamante, agli alfieri del presente e del passato che, come riporta la motivazione, «rappresentano eccellenti interpreti del senso dello Sport»: la categoria comprende, anche in questo caso, atleti, dirigenti, arbitri, educatori, famiglie di sportivi, giornalisti.

La passerella, tra atleti premiati, voci qualificate dello sport, rappresentanti del Coni e delle Federazioni, video delle imprese più significanti, sarà aperta sul palcoscenico del Teatro Verdi ai più affermati interpreti dello sport “made in Brindisi” e ai più giovani cui sarà consegnata la targa come riconoscimento per i traguardi raggiunti e incoraggiamento per il futuro.