Titolo regionale: Grande festa per le "guerriere" della Polisportiva Bozzano

BRINDISI - Campionesse Regionali Under 14 . Un titolo , conquistato con grande impegno e determinazione( martedì scorso a Bari, contro l ‘ Aspi Santa Rita Taranto) che per la Polisportiva Bozzano Basket Brindisi assume importanti significati.

Il significato sportivo, in una stagione lunga ( che non è ancora finita) nella quale le ragazze allenate dal coach Rosaria Balsamo hanno dato il meglio di sé, sotto il profilo tecnico, agonistico, atletico. Ma, anche e soprattutto , come ha sottolineato tra l’ altro la presidentessa Cristina Carone, l’ aspetto umano, che consolida il “valore massimo “ di una realtà che sta portando in alto i colori della città e della Puglia.

E mercoledì scorso, presso il Palamelfi, grande festa a cui hanno partecipato tutto lo staff tecnico – dirigenziale, le guerriere, le famiglie, l’ assessore comunale allo Sport Oreste Pinto, il delegato provinciale del Coni, Oronzo Pennetta.

Tutte le ragazze Under 14 e Under 13 meritano di essere nominate, si vogliono bene, si sostengono, come afferma spesso il preparatore atletico mental coach Luciano Esperti ,” in un progetto sportivo che è diventato una famiglia, scuola di vita, contenitore di idee e valori educativi e di disciplina”. La fantastica Alessia Vitali, le meravigliose Greta Saponaro, Nicole Antonaci, Alice Turco, Francesca Parigi, Emilia Vacca, Ilary Romano, Luna Saponaro, Marzia Carbonella, Asia Ruggiero, Benedetta e Marietta Barretta,Maria Teresa Miccoli, Chiara Perrone, Angelica Abate.

Valorizzazione del percorso sportivo e di quello umano “ – concetti ribaditi dalla presidente Cristina Carone e il coach Rosaria Balsamo, che hanno ringraziato tutte le ragazze componenti della rosa, lo staff tecnico – dirigenziale, chi opera e lavora quotidianamente “ dietro le quinte” come tra gli altri i dirigenti Rino Carbonella e Nicola Binetti.

Emblematica l’ immagine che ritrae praticamente tutte le ragazze ( capitanate dall’indomabile Alessia Vitali), lo staff- tecnico- dirigenziale, Oreste Pinto e Oronzo Pennetta, “ stringersi” intorno allo stemma raffigurato della Polisportiva. Un simbolo che porta praticamente i colori della città. “ I successi della Polisportiva Bozzano rappresentano quelli di una città che vuole rinascere definitivamente, attraverso i giovani e i valori sani dello sport “ – ha dichiarato l’ Assessore Oreste Pinto.

Ma naturalmente i risultati sportivi ottenuti da queste ragazze sono invidiabili, collettivi e individuali. Non a caso premiata Luna Saponaro, miglior realizzatrice nella categoria Under 13 e “autrice “ di ben 43 punti nella semifinale Under 13 contro il Volorosa.

Alla festa, oltre all’ addetto stampa Ferdinando Cocciolo (ci ha seguito la società sotto il profilo giornalistico e della cronaca sportiva), ha partecipato Iole La Rosa, in rappresentanza del Centro Studi Fonovobis, importante sponsor della Polisportiva, che ha sempre supportato “ con tanto entusiasmo e convinzione”.