"Fidal Brindisi Awards”: le eccellenze dell'atletica leggera in vetrina

OSTUNI - Sabato 26 gennaio, alle ore 16.30, si svolgerà, presso il Centro Pastorale “Madonna della Nova” ad Ostuni, il “Fidal Brindisi Awards”, cerimonia di premiazione dell’attività 2018 e presentazione della 2° edizione del “Corri, Salta e Lancia”, organizzata dal Comitato Provinciale Fidal di Brindisi.

Ospite d’eccezione il triplista italiano Daniele Greco , campione agli Europei under 23 di Kaunas 2009, agli Europei indoor di Göteborg 2013 ed ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013. Inoltre, è stato medaglia di bronzo sia alle Gymnasiadi di Salonicco 2006 che ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009; secondo migliore triplista italiano di sempre sia outdoor (17,47 m nel 2012) che indoor (17,70 m nel 2013), dietro il primatista Fabrizio Donato; è anche primatista italiano Promesse sia outdoor che indoor.

La manifestazione si svolgerà in collaborazione con la società podistica Ostuni Runner’s; sponsor, Calcio Shopping di Mesagne.

Il Comitato Provinciale Fidal Brindisi, in questo quadriennio olimpico, si sta distinguendo per l’attività su pista, che coinvolge le categorie giovanili ed i master, e per la forte sinergia creata con le società del territorio, grazie alle quali oggi si disputa un campionato avvincente, costituito da 16 tappe, e denominato “Sulle vie di Brento”; è presieduto da Giancosimo Pagliara, coadiuvato dal Vice Presidente, con delega al settore Assoluto, Cosimo Leuci, dal Segretario, con delega al settore Master, Ferdinando Dragone, dal Fiduciario Tecnico Provinciale, Francesco Papeo, dal Consigliere con delega alla comunicazione, Riccardo Primicerio; ed ancora, punti di forza del Comitato Provinciale sono: Felice Prudentino, Responsabile della Segreteria Gare, Antonio Sofia, collaboratore di Segreteria, Gianfranco Montanaro, collaboratore con delega alla contabilità economica, e Bernardo Carrozzo, Fiduciario Provinciale del Gruppo Giudici di Gara.

Saranno presenti all’evento diverse autorità civili e del mondo sportivo, tra cui il Sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, il Presidente Fidal Puglia, Giacomo Leone (grande maratoneta e vincitore della Maratona di New York nel 1996), il Presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto, il delegato provinciale del Coni di Brindisi, Oronzo Pennetta, il Capo Settore del Mezzofondo in Puglia e grande maratoneta, Ottavio Andriani, il Presidente del CIP, Comitato Regionale Puglia, Giuseppe Pinto.