Finale playoff per la Serie D: maxi schermo al PalaPentassuglia

BRINDISI - Domenica 9 giugno, a partire dalle 15, sarà possibile accedere al Palapentassuglia per assistere alla diretta della finale di ritorno dei playoff Agropoli-Brindisi, valida per la promozione in Serie D (calcio di inizio alle ore 15,30).

L’emittente televisiva Canale 85, attraverso un maxi schermo, trasmetterà la diretta della partita. Gli spettatori saranno ospitati sugli spalti del palazzetto che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione. “Crediamo sia un momento da vivere tutti insieme - spiega l’assessore allo Sport Oreste Pinto - e che vogliamo condividere con tutti coloro che tifano per la squadra di calcio della nostra città”.

In occasione di questa finale la fontana di piazza Cairoli sarà illuminata di bianco-azzurro come simbolo di identità sportiva e non solo.

