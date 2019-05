Pallavolo under 13: a Brindisi le finali interritoriali

Casale Volley 3 ed Eurovolley assieme raggiungono un importante risultato sportivo: quello delle finali interritoriali Under 13 femminili. Le atlete, reduci dalla bruciante sconfitta sul fil di lana del titolo di campioni interritoriali under 14, con il Pvk Carmiano laureatosi in seguito campione regionale, appena 2 mesi fa, hanno adesso la possibilità di riscattarsi. La partita andrà in scena giovedì 23 maggio al PalaMelfi.

Le due società, da un anno assieme, hanno deciso di fare questo ulteriore sforzo organizzativo per portare a Brindisi le migliori squadre under 13 dei territori di Brindisi e Lecce.

“Grazie all’ennesimo coinvolgimento dell’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto – afferma il responsabile del sodalizio, Claudio Scanferlato - che si sta dimostrando di una professionalità e di una coerenza al di fuori dal comune, su cui noi addetti ai lavori da un paio di decenni non eravamo assolutamente abituati e stavamo ormai abdicando verso la provincia per fare sport, ora troviamo finalmente le porte aperte per organizzare le nostre manifestazioni senza troppi intoppi burocratici e con esborsi economici verso il Comune praticamente nulli”.

“Vedi quello che la città sta vivendo – afferma ancora Scanferlato - dalla boxe alla pallavolo, dalla vela al canottaggio, manifestazioni di sport pluridisciplinare al Cillarese e al Braico, in programma per l’estate che sta arrivando, che vede protagonisti finalmente i nostri ragazzi che hanno bisogno di stare insieme”.

“La Pallavolo in particolare – prosegue Scanferato - sta ritornando perentoriamente a Brindisi. Due finali interritoriali non si vedevano da anni nella nostra città e tutto il movimento è in fermento nel programmare già la stagione futura e se qualche imprenditore locale ci aiutasse e dovessimo raggiungere la finale regionale, avremmo le carte in regola per organizzarla in maniera ineccepibile, visti i plausi ricevuti nella precedente occasione”.

“Per ora ci godiamo le nostre piccole atlete: da Mollica Micaela a Francesca Di Coste (fresche di convocazione Regionale) ad Albanese Alessia a Solimeno Azzurra classe 2006 alle piccoline del 2007 e 2008 già in grado di ben figurare, guidate da uno staff tecnico di primo ordine, che citiamo in sequenza: Pinto Valentina, Casalino Rossella, Barduro Manuela, tutte e 3 lavorano in perfetta sintonia seguendo un lavoro tecnico programmato, che sta portando queste atlete ad imparare a giocare a Pallavolo oltre che a vincere”.

La sequenza elle gare in programma il 23 maggio a partire dalle 16,30: Magic Volley Galatina-Magik Copertino, ore 16,30; Falchi Ugento-Pallavolo Brindisi, 17,15.