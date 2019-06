Basket 3 vs 3, finali nazionali: terzo posto per le ragazze del Fermi-Monticelli

Ottimo terzo posto per la rappresentativa del liceo scientifico Fermi-Monticelli nelle finali nazionale del 3 contro 3 di basket. Le giovani cestiste brindisine (Amatori Giorgia, Stabile Angelica, Siracusa Francesca, Monticelli Sara) hanno superato in scioltezza la prima fase, per poi aggiudicarsi anche i quarti di finale. Il loro percorso si è interrotto in semifinale, contro la squadra del Lazio, composta da atlete del college Italia della Federazione Italiana Pallacanestro.

Grande soddisfazione, quindi, per il risultato conseguito dalle liceali, che oltre al terzo posto, con Angelica Stabile portano anche a casa il titolo nazionale nella gara dei tiri da tre.