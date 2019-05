Internazionale under 14 di Brindisi: italiani e spagnoli i finalisti

BRINDISI - Sono due spagnoli e due italiane i finalisti del torneo di singolare dell’Internazionale dell’Under 14 che si avvia a conclusione sui del Circolo Tennis Brindisi. Si sono disputate nel pomeriggio di ieri (venerdì 3 maggio), le semifinali maschili e femminili. Come da programma, quattro gli incontri giocati, due per il tabellone maschile e due per quello femminile, che hanno tenuto sugli spalti il pubblico fino a tarda sera.

Nei singolari maschili: Fabio De Michele (Italia, Puglia, testa di serie numero 5) è stato sconfitto da Martin Landaluce (Spagna, testa di serie numero 8) 6-2/6-4; Edoardo Santoni (Italia) è stato sconfitto da Lucca Helguera Casado (Spagna) 6-7(4) 7-5 6-1 al termine di un match combattuto, di alto livello agonistico e forte intensità di gioco.

Nei singolari femminili: Matilde Ercoli (Italia, testa di serie numero 6) è stata sconfitta da Diana De Simone (Italia) 6-3/6-2; Giada Rossi (Italia) è stata sconfitta da Maria Pia Vivenzio (Italia, testa di serie numero 2) 7-5/6-4.

"Siamo quasi alla fine di questo torneo – afferma Vito Tarlo, direttore di gara del torneo – che quest’anno ritengo sia stato da un punto di vista agonistico e tecnico-tattico di un livello superiore rispetto alla precedente edizione. Buona la partecipazione delle diverse delegazioni straniere che è sempre un piacere ospitare qui nel nostro Circolo, così come quella di tanti italiani, alcuni dei quali pugliesi, provenienti da altre realtà, che sono indubbiamente motivo di orgoglio per tutti noi. Oggi (ieri per chi legge, ndr), sono state quattro le semifinali disputate, tutte molto interessanti".

"Per quanto riguarda il tabellone maschile, ottima la prestazione di Helguera Casado che, in netto svantaggio per quasi tutto l’incontro, è riuscito con grinta e determinazione a ribaltare il risultato portando la vittoria a casa. Bene ha fatto, poi, De Michele che ha espresso un gran bel tennis, senza, però, spuntarla sullo spagnolo Landaluce. Per il tabellone femminile, invece, sorprendente la vittoria della De Simone che ha battuto la Ercoli, testa di serie numero 6, e domani (oggi per chi legge, ndr) affronterà la Vivenzio che ha rispettato la posizione in classifica ed eliminato Giada Rossi al termine di un incontro disputato da vera guerriera".

Così, i vincitori dei match si scontreranno nelle due finali, maschile e femminile in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, a partire dalle ore 15. Seguirà la cerimonia di premiazione.