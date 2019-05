Tennis, internazionale under 14: l’Italia trionfa nel torneo di doppio

BRINDISI - È stata l’Italia con i pugliesi De Michele (Taranto) e Paganetti (Bari) tra i finalisti primi classificati, ad aggiudicarsi il torneo di doppio dell’Internazionale Under 14 in corso di svolgimento sui campi del Circolo Tennis Brindisi. Si sono disputate nel pomeriggio di ieri (giovedì 2 maggio), le finali maschile e femminile per decretare le due coppie vincitrici del torneo.

Nel doppio maschile: Commisso/Pergola (Italia) sono stati sconfitti da Barbarino/De Michele (Italia) 6-1/6-2 che hanno battuto in semifinale gli italiani Chieffo/Santoni per 6-3/6-2. «Abbiamo giocato molto bene – hanno affermato nel post partita Barbarino e De Michele -. Siamo stati bravi a chiudere l’incontro in due set. Il primo è stato facile, nel secondo abbiamo sbagliato qualcosa in più, ma alla fine, mantenendo alta la concentrazione, ce l’abbiamo fatta. Portiamo a casa un risultato importante al termine di un torneo prestigioso nel corso del quale abbiamo incontrato avversari forti e di livello. Abbiamo lottato e siamo contenti di come sia andata».

Nel doppio femminile: Gradassi/Vivenzio (Italia) sono state sconfitte da Ercoli/Paganetti (Italia) 7-6(2)/6-3 che hanno battuto in semifinale le italiane Perravicini/Perez Wilson per 6-7(0) 6-2 [10-6] . «È stata una gran bella partita: abbiamo vinto e ci siamo divertite – hanno affermato nel post match Ercoli e Paganetti - .Tra noi c’è grande intesa di gioco e questa crediamo sia stata la chiave del successo. Puntavamo al primo posto, ma con serenità, tenendo i piedi ben piantati a terra. Siamo contente di aver raggiunto insieme questo traguardo».

Sempre nella giornata di ieri, è andato avanti il tabellone di singolare per i quarti di finale maschile e femminile. Otto gli incontri giocati (4 per il main draw maschile e 4 per quello femminile). Nei singolari maschili: Sebastiano Cocola (Italia) è stato sconfitto da Fabio De Michele (Italia, Puglia) 6-2/6-4; Lorenzo Sciahbasi (Italia) è stato sconfitto da Martin Landaluce (Spagna) 7-5/7-6(5); Rapagnetta Daniele (Italia) è stato battuto da Edoardo Santoni (Italia) 7-5/6-2; Teo Masera (Italia) è stato sconfitto da Lucca Helguera Casado (Spagna) 7-5/6-1.

Nei singolari femminili: Gaia Greco (Italia) è stata sconfitta da Matilde Ercoli (Italia) 6-3/6-3; Vittoria Paganetti (Italia, Puglia) è stata sconfitta da Diana De Simone (Italia) 6-4/6-1; Giada Rossi (Italia) ha battuto Alice Battesti (Francia) 7-5/6-3; Yaima Perez Wilson (Italia) è stata sconfitta da Maria Pia Vivenzio (Italia) 6-1/6-2. A questo punto, tabelloni alla mano, i vincitori dei primi due match si sfideranno in una prima semifinale, quelli delle successive due partite si sfideranno nella seconda semifinale per un totale di quattro incontri in programma (2 per il main draw maschile e 2 per quello femminile) nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio. Si gioca sui campi in terra rossa 1 e 2 a partire dalle ore 14.