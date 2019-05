Francavilla: cantiere chiuso dopo due anni, stadio consegnato alla Virtus

FRANCAVILLA FONTANA - Si è chiuso definitivamente il cantiere “stadio” per quanto di competenza del Comune di Francavilla Fontana. Nella giornata di giovedì 30 maggio il “Giovanni Paolo II” è stato affidato ufficialmente alla società Virtus Francavilla che potrà completare la realizzazione delle opere accessorie necessarie per l’iscrizione della squadra nel campionato di serie C.

“Chiudiamo oggi un cantiere che al momento del nostro insediamento era bloccato – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – grazie alla dedizione dell’ufficio tecnico, dell’assessore Martina e dell’azienda che si è occupata della realizzazione dei lavori, riusciamo finalmente a mettere la parola 'fine' su una vicenda complessa che ha messo a dura prova l’intera città. Nella prossima stagione la Virtus Francavilla avrà il suo stadio e i tifosi potranno tornare a sostenerla tra le mura amiche”.

La vicenda ebbe inizio nell’ottobre del 2017 quando veniva annunciato che gli ingegneri Antonio Vernole e Antonella Amico, nel corso di un incontro, avevano presentato e illustrato nel dettaglio tutti gli interventi da apportare all’impianto. Da allora, imprevisti, condizioni meteo sfavorevoli e la necessità di apportare una variante progettuale essenziale per l’adeguamento normativo, hanno rallentato il momento della consegna dell’opera costringendo la Virtus Francavilla a disputare le partite casalinghe al Fanuzzi di Brindisi.

“Il dato incontrovertibile è che da luglio 2018 ci siamo messi al lavoro per chiudere un cantiere complesso, pieno di criticità, e ci siamo riusciti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Martina – senza le varianti progettuali apportate dal momento del nostro insediamento, essenziali per l’adeguamento normativo, l’opera probabilmente non sarebbe mai stata completata. Abbiamo lavorato giorno e notte in silenzio. Oggi la città e i tifosi raccolgono i frutti di un lavoro serio, fatto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti gli attori in campo. Un ringraziamento particolare occorre farlo ad Antonio Pontecorvo e Alfonso Martina dell’ufficio tecnico che su questo cantiere hanno avuto un ruolo di assoluti protagonisti.”

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!