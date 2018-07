"Fino in fondo": torna l'appuntamento con l'atletica al campo scuola Montanile

BRINDISI - Si svolgerà anche quest’anno a Brindisi, sabato 21 luglio, alle ore 16:30, nel Campo Scuola “Lucio Montanile”, la riunione su pista denominata “Fino in Fondo”, indetta dal Comitato Regionale Fidal Puglia ed organizzata con la collaborazione del Comitato Provinciale Fidal di Brindisi. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, è nata nel 2015 per ricordare due grandi atleti del mezzofondo pugliese, entrambi di Francavilla Fontana, scomparsi prematuramente, Antonio Andriani e Cosimo Caliandro,

Il programma tecnico è dedicato alle distanze più lunghe per ogni categoria agonistica: 1000m ragazzi/e; 2000m cadetti/e; 3000m allievi/e; 5000m juniores, promesse e senior m/f. Inoltre gare promozionali per la categoria esordienti suddivisi in: Eso A (600 mt); Eso B (400 mt); Eso C (200 mt).

Al miglior risultato tecnico dei 3000m allievi ed allieve sarà assegnato il 4° Trofeo “Cosimo Caliandro” (vincitore del campionato europeo sui 3000m indoor nel 2007 e tuttora detentore del record regionale allievi dei 3000m outdoor), mentre al miglior risultato tecnico dei 5000m assoluti maschile e femminile andrà il 4° Trofeo “Antonio Andriani” (finalista sui 10000m nei mondiali junior di Seul del 1992). Si disputerà, inoltre, il “2° Criterium del Mezzofondo Giovanile”, dedicato alle rappresentative provinciali ragazzi e cadetti, la cui classifica sarà compilata sommando i tempi del miglior atleta sia maschile sia femminile di ogni rappresentativa, realizzato nelle gare 1000m ragazzi/e e 2000m cadetti/e.

Ospiti della manifestazione la nota cantante brindisina Lidia Cocciolo, che si esibirà, al momento delle premiazioni, cantando l’Inno Nazionale; il Sindaco di Brindisi, ing. Riccardo Rossi; l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi, dott. Oreste Pinto; il Prefetto di Brindisi, dott. Valerio Valenti; il Questore di Brindisi, dott. Maurizio Masciopinto; il Presidente del Coni Puglia, dott. Angelo Giliberto; il delegato provinciale del Coni di Brindisi, dott. Oronzo Pennetta; il Presidente Fidal Puglia, Giacomo Leone ed il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Puglia, dott. Giuseppe Pinto.