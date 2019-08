In 4500 al Fanuzzi per il derby di Coppa: Brindisi beffato in pieno recupero

BRINDISI – Un colpo di testa a tempo abbondantemente scaduto decide il derby Brindisi-Foggia. Iadaresta, con la sua incornata, ha gelato i circa 4500 tifosi accorsi al Fanuzzi, realizzando la rete che regala la qualificazione dei Dauni al primo turno di Coppa Italia di Serie D. La gara, vibrante, accesa, è stata giocata in una straordinaria cornide di pubblico che ben poco a che fare con il calcio agostano.

In un caldo afoso, le due compagini pugliesi si sono affrontate ad armi pari per l'intero arco dei 90 minuti. Per quanto visto in campo, i calci di rigore sarebbero stati i più logico epilogo della contesa, ma proprio in extremis la squadra allenata da Amantino Amancini, ex giocatore di caratura intenrazionale di Roma e Milan, ha avuto la meglio sui biancazzurri di mister Olivieri, tornati in Serie D dopo quattro anni nei bassi fondi del calcio dilettantistico.

Primo tempo

Mister Olivieri adotta il modulo 4-3-3. Fra i pali, Lacirignola. In difesa, coppia di centrali costituita da Ianniciello e Capone. Sulle fasce, a destra Corbier e a sinistra Escu. Capitan Marino, come sempre, in cabina di regia a centrocampo, con D’Andria e Tartaglione nel ruolo di mezzala. In avanti, la punta centrale Granado è supportata dagli esterni Ancora e Sorrentino.

La gara stenta a decollare. Nei primi venti minuti si gioca soprattutto a centrocampo. Sul campo viene sprigionato grande agonismo. Difficile per entrambe le squadre esprimere trame di gioco. La prima occasione arriva al 22’, con un tiro al volo di Ianniciello dal limite dell’area, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, che sfiora la traversa. I dauni si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Lacirignola fra il 35’ e il 37’, prima con una conclusione dal limite di Russo, poi con un secondo tiro dello stesso Russo, sempre dal limite, che quasi si insacca alle spalle del portiere biancazzurro, dopo la deviazione di un difensore del Brindisi. Allo scadere del primo tempo si rende ancora pericoloso il Brindisi, ancora con Ianniciello, che di testa anticipa Di Stasio, ma non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. Il primo tempo, di fatto, si chiude con questa azione.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo, il Brindisi rientra in campo con piglio risoluto. Al 6' un pimpante Ancora, in scivolata, su un cross di Marino dalla trequarti, sfiora il palo alla sinistra di Di Stasio. Ancora è protagonista anche all'11', quando fa partire un cross rasoterra che attraversa l'area di rigore foggiana, ma nessun compagno di squadra riesce ad arrivarci. Azione analoga si ripete al 20', nell'area di rigore biancazzurra.

Al fa il suoesordio fra le file del Brindisi il centrocampista Masocco, che prende il posto di D'Ancora. Al 24', Marino, dai 30 metri, di prima intenzione fa partire una conclusione che costringe Di Stasio a una difficile deviazione sul fondo. Al 34' debutta anche l'attaccante under Touré, proveniente dal Mesagne.

Al 42' la gara, fino a quel momento di alto spessore agonistico ma fondamentalmente corretta, si infiamma con un'ammucchiata a centrocampo. Nel parapiglia generale, l'arbitro espelle un giocatore del Foggia, Anelli. Il Brindisi, forte della suoeriorità numerica, va in pressione. Al 46' Granado si presenta da solo davanti a Di Stasio, ma non riesce a superare l'estremo difensore. Al quinto e ultimo minuto di recupero, quando la gara sembrava ormai indirizzata verso i calci di rigore, il Foggia beneficia di un corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Iadaresta svetta su Lacirignola, realizzando la rete che sancisce la qualificazione dei rossoneri al primo turno di Coppa Italia, dove affronterà il Nardò, facendo calare il gelo al Fanuzzi.

Nonostante la delusione per l'eliminazione, i 4500 del Fanuzzi salutano con un un applauso l'uscita dal campo di Marino & co., che faranno il loro esordio in campionato domenica 1 settembre, in casa del Taranto.

Tabellino

BRINDISI - FOGGIA 0-1

BRINDISI: Lacirignola, Escu, Corbier, Ianniciello, Capone, Marino, D’Andria, Tartaglione (Mosca dal 43' st)il , D’Ancora (Masocco dal 24' st), Sorrentino (Touré dal 34' st), Granado, Ancora. A disp. Pizzolato, Galiano, Dario, Mosca, Zappacosta, Masocco, Touré, Merito. All. Olivieri

FOGGIA: Di Stasio (Fumagalli dal 48' st), Di Masi, Di Jenno (Buono dal 48' st), Salvi, Anelli, Viscomi, Salines, Gentile, Iadaresta, Kadi (Campagna dall'8' st), Russo (Salatino dal 22' st). A disp. Fumagalli, Buono, Salatino, Cadili, Genni, Campagna. All. Mancini

ARBITRO: Rizzello di Casarano, coadiuvato da Abbinante di Bari e Colaianni di Bari

MARCATORI: Iadaresta (Fg) al 50' st

NOTE: Circa 4,5mila spettatori al Fanuzzi, di cui 200 foggiani; espulso Anelli (Fg) al 43' st