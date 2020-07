La Sampdoria inguaia il Lecce: le foto di Vito Massagli

La sconfitta casaliga per 1-2 rimediata dal Lecce contro la Sampdoria, in uno scontro diretto per la salvezza, nelle foto di Vito Massagli. I salentini restano al terzultimo posto in classifica del campionato di Serie A, giunto alla 29esima giornata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.