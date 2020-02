Francavilla Fontana. Il team "Fuorisoglia" presenta le attività sportive 2020

FRANCAVILLA FONTANA - Si è svolta ieri, giovedì 27 febbraio, presso la sala Mogavero di castello Imperiali a Francavilla Fontana la presentazione ufficiale della stagione 2020 del team "Fuorisoglia", giunto al suo quinto anno di attività. All'evento, inaugurato dalla musica della violinista Marika Cvancigerova, hanno preso parte i rappresentanti istituzionali ed ospiti illustri a partire dal presidente Massimiliano Lopalco con tutto il direttivo, il sindaco Antonello Denuzzo che, da appassionato di corsa, ha fornito il suo personale apprezzamento per tutti gli sforzi del sodalizio. Presenti, anche, l'assessora allo sport, Maria Angelottu e la vice sindaco, Maria Passaro.

Hanno portato il personale contributo, anche, due grandi ex campioni di atletica leggera a livello internazionale, Giacomo Leone e Ottavio Andriani, insieme ad una carrellata di sportivi: Lidia Mongelli (atleta di livello internazionale ex marciatrice ed attuale rappresentante della nazionale di Trail), Mirko Pirazzoli (ex biker professionista pluricampione nazionale di Mtb e attualmente coach affermato), Tommaso Elettrico (ex campione del mondo di ciclismo su strada amatori e vincitore delle più grandi e principali Granfondo in Italia e non) ed infine, via video Maurizio Fondriest (ex campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di numerosissime classiche tra cui la Milano- Sanremo).

Durante la serata sono state elencate tutte le manifestazioni che il team "Fuorisoglia" organizzerà nel corso del 2020: due gare in linea di ciclismo rispettivamente a Carosino e Francavilla, due cronoscalate rispettivamente a Monte del Duca e Sulla Spaccamonti, il campionato nazionale crono coppie a Francavilla, la Gara Mtb a Villa Castelli e la gara podistica a Francavilla. Al termine della serata l’attività commerciale "Petali di Rose" di Francavilla Fontana ha fatto dono alla società sportiva di un defibrillatore semiautomatico, attrezzo fondamentale, ormai, sia nello svolgimento di manifestazioni sportive che nella vita di tutti i giorni.