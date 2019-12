Taekwondo, campionati assoluti: bronzo per Gabriele Romano

BRINDISI - Gabriele Romano, atleta della società sportiva brindisina Taekwondo Gold Team del Maestro Marco Cazzato conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani assoluti di Casoria (Napoli) lo scorso 15 dicembre. Il campionato più atteso dell’anno che ha visto la partecipazione dei migliori team e degli atleti piu' forti del panorama nazionale offre il suo spettacolo a Casoria, il Palazzetto dello sport intitolato nell’occasione ad un grande atleta e Maestro di Taekwondo, scomparso prematuramente, “ Domenico D’Alise”. Tanti sono stati gli incontri avvincenti che hanno regalato puro spettacolo al pubblico presente.

Anche in questa occasione gli atleti del Team brindisino conquistano una bella medaglia nazionale con Gabriele Romano nella categoria dei 74 kg , tre gli incontri disputati dal giovane brindisino che cede pero’ la finale dopo aver condotto un brillante campionato, piazzandosi comunque al terzo posto tra i migliori del torneo, quale miglior regalo per festeggiare nella stessa giornata il suo 19° compleanno.

Ottima la prestazione degli altri due atleti in gara , il capitano Agostino Ferrara -63 kg, dopo 3 incontri disputati non riesce a raggiungere il podio in una categoria tra le più competitive del torneo in cui militano atleti di caratura internazionale.

Eccellente gara per il Campione Attilio Ventola -80 kg , sorteggio poco fortunato per lui , difatti il primo turno lo vede di fronte al campione del mondo in carica, purtroppo non si prevedono ancora le teste di serie in competizioni così importanti, comunque una buona prestazione nonostante abbia avuto poco tempo per allenarsi ad affrontare un campionato del genere dopo l’operazione subita ad ottobre.

Soddisfazione per il Maestro Marco Cazzato, nonostante tutto, i suoi ragazzi riescono a conquistare in ogni occasione importante ottimi piazzamenti ed a regalare a Brindisi un’altra medaglia nazionale.