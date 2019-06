Quattro bracciate a Campo di mare: torna il trofeo di nuoto

A Campo di mare, il 30 giugno 2019 si disputerà il 6º trofeo di nuoto in acque libere "4 bracciate a Campo di mare", che come nelle precedenti cinque edizioni avrà la cornice dello stabilimento balneare "Calidoski", a Campo di mare, marina di San Pietro Vernotico.

Già nelle precedenti edizioni la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti professionisti e non, provenienti da ogni parte d'Italia e si articolerà sulla distanza di 1,5km, ed a seguire la staffetta 4x250mt.

Saranno premiati con medaglia i primi tre di ogni categoria m/f, i primi tre assoluti m/f, l'ultimo classificato e le prime 5 società. Le staffette vincitrici riceveranno una bottiglia di vino a testa offerta da Prosit ed alla prima andrà anche un buono dal valore di 30 euro da consumare presso la trattoria da "Zia Anna", inoltre ad estrazione si potrà vincere un costume Aquarius; uno maschile ed uno femminile, ed un orologio Sector, sempre, maschile e femminile, offerto dalla gioielleria Rampino.

Ci saranno gadget per tutti i partecipanti. L'evento si può seguire sulla pagina Facebook "4 bracciate a campo di mare" le iscrizioni si possono effettuare sul sito "snalsea.com". Per info potete contattare Devid Colletta al 3454265720 o via mail 4bracciateacampodimare@gmail.com