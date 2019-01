Sport e solidarietà si incontrano a Brindisi: tutto pronto per "Run for Parkinson"

BRINDISI – Sport e solidarietà si incontrano il 3 febbraio sul lungomare di Brindisi, per la prima edizione della Run for Parkinson, evento sponsorizzato da Medtronic, che ogni anno coinvolge diverse città in tutto il mondo. Runner provenienti da tutta la Puglia correranno per dieci km, insieme a chi quotidianamente affrontaquesta malattia, sotto lo slogan “Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”.

“Perché la corsa è passione, sfida, scoperta del territorio, ma è anche aiuto, supporto, sostegno. Si corre per i malati cronici, si corre per chi vive la limitazione motoria e la fa propria, ma non si arrende e va avanti, perché se il dolore è inevitabile, la sofferenza è opzionale”. Scrivono gli organizzatori.

L’appuntamento è alle 7,30 presso il lungomare Regina Margherita per iscrizioni alla 10 Km non competitiva o alla Corri e cammina di 5Km. Alle 9.30 il via della 10 Km competitiva, iscritta nel calendario delle gare regionali, e della 10 Km non competitiva. A seguire lo start della Corri e Cammina di 5 Km.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto in beneficienza all’associazione di pazienti della BrinParkinson. Numerosi sono i premi messi in palio per i corridori tesserati Fidal e, ad estrazione, anche per i partecipanti alla gara non-competitiva.

L’intera manifestazione è stata organizzata da due società sportive salentine: Atletica Amatori Brindisi e Salento in Corsa Veglie. Evento sponsorizzato da Medtronic. Si ringraziano inoltre Ance Brindisi, Ottica De Bernardi e Tenute Lu Spada per il contributo all’evento. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.